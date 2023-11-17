В Госдуме захотели ускорить проверки перепланировок в квартирах Депутат Разворотнева: надо усилить проверки квартир для выявления перепланировок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России чуть ли не в половине квартир проведены перепланировки, которые далеко не всегда узаконены, рассказала изданию «Подъем» замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, необходимо ускорить проведение соответствующих проверок, чтобы избежать повторения астраханской трагедии в других регионах.

Орган жилнадзора может войти только по решению суда. А суды могут длиться годами, то есть там все уже снесут и дом рухнет, пока это решение суда будет получено. Чтобы проверить состояние газового оборудования, какие-то перепланировки, нужно очень серьезно сокращать сроки проведения судебных заседаний по допуску в квартиры. Мы с правительством такой законопроект обсуждаем, и я надеюсь, в ближайшее время он появится, — сказала парламентарий.

Она также добавила, что необходимо отменить решение кабмина о приостановлении плановых проверок в отношении бизнеса в жилищной сфере. Депутат подчеркнула, что управляющие компании следует проверять только по жалобам граждан и без получения согласия на то от прокуратуры.

Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что частичное обрушение многоквартирного дома в Астрахани могло произойти по причине недостаточного внимания контролирующих органов, которые своевременно не выявили внесенные в конструкцию здания изменения. Министр подчеркнул, что внимательная работа таких органов должна предотвращать подобные трагедии.

Согласно предварительной версии СКР, к образованию трещины в доме в Астрахани привела незаконная перепланировка — жилец квартиры на первом этаже во время ремонта снес несущие стены. В результате остальные стены не выдержали нагрузки и обрушились.