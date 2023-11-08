В Госдуме захотели проверить документы у всех мигрантов Депутат ГД Гусев предложил проверить у мигрантов трудовые патенты

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В Госдуме предложили устроить тотальную проверку документов мигрантов, передает URA.RU со ссылкой на письмо депутата Дмитрия Гусева к главе МВД Владимиру Колокольцеву. Парламентарий считает, что у иностранцев надо проверять разрешение на временное проживание, вид на жительство, а также наличие трудового патента.

Потому что там 20 % из тех, кто въезжает, покупают патент. А что остальные 80% делают? Въехало 100 человек, из них 20% взяли патент на работу и платят налоги, а 80% ничего не делают, — добавил Гусев.

Накануне, 7 ноября, глава МВД РФ Владимир Колокольцев призвал выдворять из России иностранцев, представляющих угрозу общественной безопасности, и аннулировать их правовые статусы. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, также необходимо тщательнее проверять желающих получить российское гражданство или рассчитывающих на временное пребывание в РФ.

Ранее в Нижнем Новгороде суд решил оштрафовать и выдворить из России семью мигрантов после того, как их сыновья стали участниками конфликта в местной школе. Семья 41-летнего азербайджанца Анара Бахышова попала в поле зрения правоохранителей после того, как по соцсетям разошлось видео, на котором один из сыновей мужчины издевался и бил другого ученика в школьном коридоре.