В Госдуме захотели отстранять от госслужбы чиновников, утративших доверие Депутат ГД Пискарев предложил отстранять от госслужбы утративших доверие чиновников

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В Госдуме рассмотрят законопроект о временном отстранении от государственной службы, в том числе в фондах и муниципальных учреждениях, чиновников, уволенных в связи с утратой доверия, рассказал глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат уточнил, что это должно будет остановить от совершения коррупционных преступлений и не даст возможности «продолжить карьеру на теплом месте».

На рассмотрении четыре законопроекта о противодействии коррупции. В том числе хотим запретить чиновникам, уволенным в связи с утратой доверия, пять лет занимать должности на госслужбе, в Банке России и госкорпорациях. Это будет сдерживающим фактором для людей, желающих «погреть руки», — уточнил Пискарев.

Сведения о чиновниках, утративших доверие, сейчас вносят в специальный реестр. На данный момент в него входит около четырех тысяч человек. Если новый законопроект будет принят, то они не смогут занимать должности в госкомпаниях, фондах, государственных и муниципальных учреждениях, подчеркнут парламентарий. По его словам, это «перекроет для уволенных возможность использовать свои коррупционные связи».

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов ранее заявил, что российские чиновники могут найти лазейки, чтобы не пересаживаться на отечественные автомобили. Он уточнил, что по закону чиновники и так не имеют права обзаводиться иномарками через госзакупки.