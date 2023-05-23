В Госдуме захотели отправить индивидуальных предпринимателей на заводы Депутат ГД Арефьев предложил отправить российских индивидуальных предпринимателей на заводы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российских индивидуальных предпринимателей следует переобучить и отправить работать на заводы и предприятия, которые выполняют важную для государства работу в условиях санкций, предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» парламентарий пояснил, что считает таких людей безработными, «которые нашли себе занятие, которое зачастую не нужно стране».

Сейчас в России зарегистрировано около 30 млн ИП. А у нас не хватает специалистов: нет токарей, сварщиков, станочников, фрезеровщиков, слесарей. На активных заводах профессионалы есть, а на тех предприятиях, которые открываются или реанимируются, нет, — отметил депутат.

По словам Арефьева, часть прибыли заводы должны направить на обучение работников. Он отметил, что государство не занимается подготовкой кадров, поэтому об этом должны самостоятельно позаботиться сами предприятия, чтобы избежать издержек. Парламентарий призвал компании организовывать вечерние и фабрично-заводские школы, где будут обучать рабочим профессиям.

Гайку начертить абсолютно некому. Если заводу нужны специалисты, то он открывает учебное заведение и готовит кадры там. Сегодня надо нашим предпринимателям раскошеливаться, организовывать профессионально-техническое обучение и готовить сотрудников, — заключил депутат.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее призвал решать проблемы с трудовыми ресурсами за счет внутренних резервов. По его словам, сначала необходимо трудоустроить россиян, а только после этого приезжих.