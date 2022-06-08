Литву предложили не признавать независимым государством В Госдуму внесли законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о независимости Литвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума РФ

Законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики зарегистрировал депутат Госдумы Евгений Федоров («Единая Россия»), сообщает РИА Новости. Как утверждает автор инициативы, постановление о признании независимости Литовской Республики «является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей Конституции СССР».

Также был нарушен закон СССР <...> «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», так как в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов, — говорится в пояснительных материалах.

Ранее официальный представитeль МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на решение Латвии и Литвы понизить урoвень дипломатических отношений с Россией не застaвит себя ждать. Вильнюс и Рига 4 апреля решили понизить уровень дипломатического представительства с Россией, отозвав послов.