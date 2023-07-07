В Госдуме захотели ограничить количество живности на дачах Депутат ГД Чаплин предложил определить количество живности, которое можно содержать на даче

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предложил определить, какое количество живности может содержаться на даче, чтобы разрешить споры между соседями. Для этого необходимо внести уточнения в дачное законодательство, которое позволяет выращивать на садовых участках сельскохозяйственную птицу и кроликов для собственных нужд. Депутат подчеркнул в беседе с «Парламентской газетой», что ограничение позволит разрешить спорные ситуации.

На пике дачного сезона участились обращения дачников. Одни страдают от запаха соседских кур, других безосновательно штрафуют за десять птиц на участке, — пояснил парламентарий.

Он рассказал, что на приеме граждан недавно к нему поступила жалоба на соседей, которые содержат 15 кур и не убирают за ними отходы. Чаплин уточнил, что такое поведение не только доставляет неудобство окружающим, но и опасно для окружающей среды. Ситуация закончилась тем, что местные власти выписали владельцам птиц штрафы, но не за нарушение эпидемиологических норм, а за разведение кур на продажу.

Чтобы исключить спорные ситуации и незаслуженные штрафы для людей, нужно доработать законодательство и указать допустимое количество сельскохозяйственных животных, которых могут держать на садовых и огородных участках. Планирую обсудить эту инициативу с представителями Минсельхоза, — заявил парламентарий.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Олег Сирота поддержал инициативу Чаплина. Он добавил, что подобные изменения нужно было принять уже давно. Сирота заключил, что необходимо соблюдать интересы разводчиков, их соседей и самих животных, чтобы те не страдали от плохих условий. По его словам, стоит также определить количество живности, которое можно разводить в личных подсобных хозяйствах.

Чаплин ранее предложил создать единое мобильное приложение для садоводов. Парламентарий объяснил, что такая платформа поможет гражданам вовремя узнавать изменения в законодательстве, оплачивать услуги, а также обмениваться опытом и общаться с местными властями.