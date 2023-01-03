В Госдуме захотели обсудить увеличение срока службы в армии после СВО Картаполов: вопрос увеличения срока службы в армии нужно обсуждать после СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что вопрос перестройки Вооруженных сил РФ, в частности увеличение периода срочной службы, следует поднимать после окончания специальной военной операции. Парламентарий добавил, что в настоящее время «не нужно втягиваться в дискуссию» о периоде срочной службы в армии.

На мой взгляд, именно сегодня такой необходимости нет. Первое, потому что у нас определен способ комплектования в Вооруженных силах РФ. Второе, мы ведем специальную военную операцию, в ходе которой уже провели частичную мобилизацию, — сказал Картаполов.

Он добавил, что в этом вопросе должен определиться Генеральный штаб ВС РФ, а затем общественность должна дать свою оценку этому решению.

Ранее сообщалось, что россияне, подлежащие призыву на срочную службу, не могут отказаться от нее, чтобы отправиться в зону проведения специальной военной операции, однако они имеют право заключить контракт на прохождение военной службы. Речь идет о гражданах от 18 лет, получивших высшее или среднее профессиональное образование.