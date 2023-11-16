В Госдуме предложили сдавать квартиры посуточно только через «Госуслуги» Депутат Якубовский: посуточную аренду жилья можно организовать через «Госуслуги»

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Посуточную сдачу жилья в России необходимо организовать только через «Госуслуги», считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он подчеркнул, что данный сервис работает с МВД и налоговой службой. В итоге все контрольные ведомства будут осведомлены о сдаче квартиры, пишет «Парламентская газета».

Снимать квартиры точно так же можно было бы через «Госуслуги». В итоге у нас все контрольные ведомства будут знать, кто собственник квартиры, кто и в какое время ее снимал и кому, если что, предъявлять претензии и назначать наказание, — пояснил парламентарий.

Депутаты также предполагают, что с этой целью можно создать специальный федеральный портал. В таком случае можно будет узнать, платит ли человек налоги. При этом реестр следует сделать открытым, чтобы жильцы, которые страдают от квартирантов, могли проверить, на каком основании сдано жилье, и в случае необходимости могли обратиться в МВД или в суд.

Юрист Константин Крохин ранее заявил, что принятый в первом чтении закон об ужесточении правил посуточной аренды жилья может негативно сказаться на бизнесе и туристическом секторе. По его словам, для надлежащего контроля за порядком в многоквартирных домах достаточно уже существующих нормативных документов.