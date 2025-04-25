В Госдуме подняли тему нового временного перемирия с Украиной Депутат Журова не исключила ограничение огня с Украиной на майские праздники

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Россия может объявить новое перемирие с Украиной уже в ближайшее время, такое мнение высказала депутат Госдумы Светлана Журова. Она не исключила ограничение огня в майские праздники. Как предположила Журова, президент России Владимир Путин может объявить о таком решении, чтобы защитить людей, пишет Lenta.ru.

Думаю, президент может объявить что-то к праздникам, 9 Мая. Наверняка президент захочет как-то защитить людей, которые будут праздновать в точках соприкосновения, — сказала депутат.

Журова подчеркнула, что предложение о перемирии не должно быть односторонним. Она также призвала готовиться к возможным переговорам. Она надеется, что Путин уже скоро встретится с президентом США Дональдом Трампом, а после с представителями Украины.

В любом случае перемирие — это шаг, который должен восприниматься позитивно. И для нас оно особенно важно в дни праздников, связанных с 9 Мая, — резюмировала парламентарий.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты оказывают «значительное» давление на Россию для продвижения урегулирования конфликта на Украине. Вместе с этим хозяин Белого дома признал, что Москва не мешает достижению соглашения о прекращении огня.