В Госдуме предложили объявить микрокредитную амнистию Депутаты озаботились долговой кабалой россиян, попавшихся на рекламные уловки микрофинансовых организаций

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Стране требуется «кредитная амнистия» — в первую очередь по микрокредитам, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от «Единой России» Бийсултан Хамзаев. По его словам, многие россияне закредитованы в микрофинансовых организациях. С политиком согласилась его коллега, депутат фракции «Справедливая Россия — За Правду» Яна Лантратова: она допустила создание в ближайшем будущем парламентской рабочей группы по этой теме.

Хамзаев рассказал, что много ездит по российским регионам и видит высокую закредитованность населения, в первую очередь в микрокредитных организациях. По его мнению, государству следует объявить амнистию как минимум по этим займам — «потому что по-другому тяжело».

Здесь не грозить надо, а работать. Я считаю, что заявления «мы вам сделаем бо-бо, не балуйтесь, будет плохо» не работают. Надо от риторики переходить к действиям, — подчеркнул он.

Идею парламентария поддержала депутат Яна Лантратова. Политик рассказала, что получает большое количество обращений от россиян, которые «попали в эту кабалу».

Я думаю, что нужно в ближайшее время провести совещание, пригласить экономистов и всем вместе выработать решение. Может быть, даже сделать рабочую группу, межфракционную, межведомственную, и вопрос этот решать, — сказала NEWS.ru Лантратова.

В качестве примера попадания людей в «кабалу» депутат рассказала историю женщины, которой срочно потребовались деньги для лечения ребенка. Она взяла небольшую сумму в микрокредитной организации, но проценты оказались «огромными». В результате заемщице начали угрожать коллекторы: они звонят ей, вешают на улице фотографии ее ребенка с подписью «Помогите, болеет ВИЧ» и даже угрожают переломами конечностей.

Много историй, когда люди не понимают, на что они идут, и попадают в такие истории. То, что бороться с микрокредитными организациями надо, не вызывает никаких сомнений, — добавила она.

Еще в конце 2021 года Центробанк сообщал о рекордной закредитованности россиян. В первую очередь долговая нагрузка состоит из необеспеченных кредитов и ипотеки. При этом больше половины необеспеченных кредитов банки выдавали людям, которые теперь тратят на выплаты больше 50% своего ежемесячного дохода. Более того, почти треть заемщиков отдают банкам больше 80% заработка. Большинство клиентов, которые отдают больше половины дохода банку, получили кредит в микрофинансовой организации, отмечал ЦБ. Уже тогда регулятор говорил о необходимости ужесточения требований к МФО.

По подсчетам РИА Новости, на 1 февраля общая задолженность россиян по кредитам составляла 24,7 трлн рублей — это на 23,2% выше, чем годом ранее. В среднем каждый экономический активный житель страны, таким образом, должен 328 тысяч рублей.

С темой, которую подняли депутаты Хамзаев и Лантратова, согласны и другие их коллеги. Так, представитель ЛДПР Борис Чернышов заявил NEWS.ru, что хоть он и не готов обсуждать инициативы других депутатов, он считает, что «освобождение людей от долговой кабалы — это, конечно, хорошо».

Из опрошенных NEWS.ru парламентариев против выступил только коммунист Юрий Синельщиков. Он задался вопросом о том, кто будет рассчитываться перед микрофинансовыми организациями, если это не сделают заемщики: «Государство должно перед банками рассчитаться?» Если же деньги не возвращать, компании обанкротятся, отметил он.

Если бы это был явный обман, их бы всех пересажали и всё. Договор есть, он же без принуждения подписан. В договоре процент прописан. Если человека обманули, иди в суд и доказывай, — добавил депутат.

Для микрофинансовых организаций власти уже вводили ряд ограничений. Так, сейчас значительно ограничена допустимая процентная ставка по кредитам в таких организациях: МФО может брать с клиента не больше 1% в день и 365% годовых, микрозаймы под залог жилья запрещены. Однако даже при таких ограничениях заём, например, 20 тысяч рублей под 365% годовых означает, что заемщик отдаст организации 73 тысячи рублей.