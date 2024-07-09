В Госдуме задумались о выдворении мигрантов за правонарушения Володин: Госдума поддержит изменения в миграционном законодательстве

Фото: ГД РФ

Вячеслав Володин

Госдума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые мигрантов могут выдворить из России, сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Инициативу подготовило МВД России.

Государственная дума поддержит проект закона о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, еще по 20 статьям КоАП. <...> Речь идет о правонарушениях в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями, — отметил Володин.

Таким образом, выдворять мигрантов планируют за неповиновение законному распоряжению сотрудника силовых ведомств, мелкое хулиганство, представление ложных сведений на миграционном учете, пропаганду нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций и другие правонарушения.

Ранее МВД России подготовило проект закона, согласно которому мигрантов-нарушителей смогут выдворять по еще 20 статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Большинство из статей направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям.