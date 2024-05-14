В Госдуме задумались о маркировке созданного нейросетями контента Депутат Немкин: в ГД разрабатывают закон о маркировке созданного ИИ контента

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Депутаты Госдумы разрабатывают концепцию закона о маркировке контента, созданного при помощи нейросетей, сообщил РИА Новости член комитета нижней палаты парламента по информационной политике Антон Немкин. По его словам, законодатели изучают опыт других стран и ведут консультации с экспертами.

Сегодня в Госдуме уже ведется разработка концепции закона о маркировке контента, созданного при помощи нейросетей. В частности, изучается законодательный опыт других стран, идут консультации с экспертами, работа над формулировками базовых дефиниций, — сказал он.

Немкин связал необходимость такой инициативы с широким распространением в интернете контента, созданного ботами и алгоритмами. По его словам, пользователям становится все сложнее отличить реальное от нереального.

А если рассматривать отдаленную перспективу, то развитие ИИ-сервисов без необходимого контроля несет опасность появления огромных массивов не только никем не проверенных текстов, но и даже полностью выдуманных фактов, цифр и данных, — добавил он.

По задумке Немкина, маркировать контент, созданный при помощи ИИ, необходимо с использованием графических или водяных знаков. Парламентарий предложил сделать пометки ненавязчивыми, но заметными для любого пользователя. По мнению депутата, российские ИИ-сервисы должны автоматически маркировать любые сгенерированные тексты и изображения до тех пор, пока экспертизы не научатся определять степень участия нейросетей в их создании.

Ранее сообщалось, что инди-музыкант Эрнест Грин официально зарегистрировал первый в мире музыкальный клип, при создании которого использовался инструмент Sora от OpenAI. Известно, что Sora пока недоступен для общего пользования.