В Госдуме задались вопросом, зачем ставить школьников на колени под камеру Депутат Берулава раскритиковал акцию в школах со стоящими на коленях детьми

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Первый замглавы комитета ГД по просвещению Михаил Берулава назвал крайностью акции некоторых школ, в которых учеников выстраивали в форме пятиконечной звезды и ставили на колени. В разговоре с «Подъемом» он задался вопросом, зачем нужно было проводить День единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны именно так. До этого в Сети появились кадры, на которых дети, в том числе первоклассники, позируют сидя, стоя и лежа.

А зачем это сделали? Это что, сверхвоспитание? Крайности нам не нужны. Мы чтим, помним, все это есть, но ставить на колени… С какой целью? За все мероприятия, которые проводятся в школах, отвечает директор. Это директору в минус. Если кто-то что-то мимо директора проводит, значит, в этой школе не очень хорошо, — сказал Берулава.

Он призвал главу Министерства просвещения заняться разъяснительной работой и отметил, что все зависит от министра. В одной из школ, где ученики «преклонили колени», заверили журналистов в желании детей поучаствовать в такой акции. Памятная дата утверждена в 2021 году.

Мы попробовали и на коленях в знак того, что мы помним о них, и стоя, как символ охраны и безопасности, — рассказали представители учебного заведения.

Ранее Минпросвещения увеличило количества уроков истории для учащихся 5–8-х классов. Согласно документу, их число повысится с двух до трех в неделю. Решение вступает в силу с 1 сентября 2025 года.