В Госдуме забеспокоились из-за доступности конопляного чая в России Депутат Иванов призвал запретить продажу конопляного чая в России

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Конопляный чай является широкодоступным товаром в России, представленным как в розничной торговле, так и на онлайн-платформах, обратил внимание депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, продажу такого вида чая следует запретить, передает Lenta.ru.

Я глубоко обеспокоен тем, что чай с коноплей, свободно продающийся как в обычных магазинах, так и на популярных маркетплейсах, становится все более доступным, — сказал Иванов.

Депутат добавил, что конопляный чай позиционируется как средство для снятия напряжения после рабочего дня, способствующее улучшению настроения. Иванов убежден, что такое описание товара может ввести в заблуждение потребителей. При этом сам чай можно найти в продаже по цене от 380 рублей.

Необходимо провести тщательное расследование и выяснить, насколько содержание каннабиноидов в этом чае соответствует законодательству и не представляет ли угрозу для здоровья граждан, — призвал Иванов.

Ранее маркетплейс Wildberries убрал из продажи препарат для похудения «Молекула», в котором были обнаружены наркотические вещества. В пресс-службе компании отметили, что внимательно следят за качеством представленной продукции. Принимая оферту, продавцы маркетплейса подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам российского законодательства и правилам площадки.