В Госдуме выступили за полную блокировку портов Украины Чепа призвал полностью заблокировать порты Украины для предотвращения атак ВСУ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Предотвратить атаки со стороны Вооруженных сил Украины можно, если полностью заблокировать порты черноморского побережья Украины, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он также призвал к усилению контроля за иностранными кораблями, с бортов которых могут осуществляться удары надводными или подводными беспилотниками.

В первую очередь надо не дать возможности захода и выхода любых судов из портов черноморского побережья Украины, то есть блокировать полностью. Нужно усилить контроль за иностранными кораблями, с бортов которых могут производиться удары, — сказал парламентарий.

5 августа глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник. В связи с этим спецслужбами было принято решение об ограничении движения кораблей из Балаклавы на пляжи и обратно. Развожаев добавил, что власти не будут проводить эвакуацию людей в прибрежной полосе, так как ситуация находится под контролем.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинскими морскими дронами в Керченском проливе поврежден гражданский российский танкер SIG. Инцидент произошел на удалении в 32 морские мили от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471.