В Госдуме выступили за отмену концертов критикующих СВО артистов Депутат ГД Шолохов выступил за отмену концертов критикующих СВО артистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Шолохов

В России следует отменить концерты критикующих специальную военную операцию на Украине артистов, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. В беседе с «Радио 1» депутат отметил, что это верное решение, так как такие артисты получают деньги в России, но при этом сами выступают против действий властей.

Это правильное решение по отношению к таким людям. Они фактически получают деньги в этой стране и при этом против нее. Этими же деньгами и воюют, можно так сказать. А в отдельных случаях и буквально воюют и снабжают сторону противника, — уточнил парламентарий.

По словам Шолохова, надавить на совесть и моральные установки подобных артистов невозможно. В связи с этим надо принимать меры, которые нанесут им материальный ущерб, так как это может оказаться действенным способом оказать на них влияние.

Ранее были отменены концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Выступления должны были состояться в Перми и в Тольятти в рамках российского тура 12 и 17 апреля соответственно.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру провести проверку в отношении Арбениной после ее высказываний о спецоперации. По его мнению, слова лидера «Ночных снайперов» дискредитируют ВС России.