В Госдуме выступили за изменение формата ЕГЭ для выпускников Депутат Смолин: процесс проведения ЕГЭ нуждается в изменениях

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ЕГЭ смог победить коррупцию и упростить поступление в столичные вузы, однако сейчас процесс его проведения нуждается в изменениях, заявил в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он также обратил внимание на то, что многие студенты российских высших учебных заведений до конца бакалавриата уезжают за границу.

Основные аргументы о сохранении ЕГЭ хорошо известны — с ним большее число ребят из регионов имеют возможность поступить в столичные вузы. <...> Кроме того, до половины успешных студентов еще на стадии бакалавриата из ведущих вузов переезжают в другие страны. ЕГЭ работает на то, что московские и питерские вузы превращаются в перевалочные базы, что облегчает утечку умов из России. Считается, что ЕГЭ победило коррупцию, — заявил Смолин.

Парламентарий был одним из авторов инициативы о замене ЕГЭ традиционными выпускными экзаменами по школьным предметам. Он подчеркнул, что пока не видит возможности для полной отмены нынешнего формата выпускного экзамена.

Бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко ранее напомнил, что ЕГЭ ввели из-за недовольства прошлыми способами оценки знаний учеников. По его мнению, единый государственный экзамен не будут отменять в России, поскольку не найдена достойная альтернатива.