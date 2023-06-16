В Госдуме выступили с новым «антидроновым» ограничением Депутат Госдумы Колунов предложил запретить запуск беспилотников во всех регионах России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня гражданам запрещается запускать беспилотные летательные устройства в 58 субъектах РФ, ограничение следует распространить на все 89 регионов страны, считает депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он подчеркнул, что эта мера связана с продолжающимися атаками украинских дронов на территорию России.

Налеты и атаки беспилотников на территорию нашей страны продолжаются, интенсивность растет. Уверен, сейчас самое время запретить их запуски во всех регионах нашей страны, сделав исключение для государственных структур, силовых и военных ведомств, — заявил Колунов.

Парламентарий напомнил, что отдельные регионы начали вводить такие запреты еще в 2022 году. Он предложил привлекать нарушителей такого запрета к установленной законом ответственности в том числе уголовной, а также проработать возможность конфискации у них дронов для последующей передачи российским военным.

Ранее сообщалось, что на территории санатория Минобороны России в подмосковных Мытищах был обнаружен беспилотник с прикрепленной к нему видеокамерой. По словам охранника, аппарат зацепился за ветку дерева и упал. Полиция начала поиски оператора дрона.