В Госдуме выступили против запрета передвигаться по тротуарам на самокатах Депутат Госдумы Федяев выступил против запрета ездить по тротуарам на самокатах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нельзя полностью запрещать людям ездить на электросамокатах по тротуарам, особенно в тех местах, где низкая плотность населения и хватает места как для пешеходов, так и для тех, кто передвигается на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), уверен первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. В беседе с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что запрет лишит СИМ транспортной функции.

Таким подходом мы нивелируем транспортную функцию СИМ, оставляя только рекреационную, но это в корне неверно. Считаю, что регионы могут самостоятельно, используя свои законодательные инструменты, решить этот вопрос, — пояснил депутат.

По словам парламентария, предложения депутатов петербургского Заксобрания имеют право на жизнь, но для этого необходимо проработать практический механизм регулирования движения на тротуарах. Так, прокатные сервисы уже сейчас ограничивают выдачу электросамокатов несовершеннолетним, но в действительности проконтролировать это невозможно. Федяев уточнил, что компании получают обезличенные данные, в связи с чем не могут регулировать этот процесс. Кроме того, никаких санкций для несовершеннолетних на данный момент не предусмотрено.

Депутат поддержал инициативу о запрете передвигаться на самокате в состоянии алкогольного опьянения. Но парламентарий уточнил, что с этим также возникают проблемы: у ГИБДД нет ресурсов, чтобы массово отлавливать нарушителей. Также не совсем понятно, как организовать процесс медицинского освидетельствования.

Мне понятно ужесточение в виде более высоких штрафов или других мер наказания, когда такого лихача уже поймали. Но превентивно и массово отлавливать любителей выпить или принимающих сильнодействующие лекарства у ГИБДД нет никаких ресурсов, — заключил Федяев.

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев вместе с коллегами ранее предложил создать новое подразделение полиции, которое будет передвигаться на электросамокатах. По его словам, это позволит следить за владельцами средств индивидуальной мобильности (СИМ).