В Госдуме выступили против возвращения ЧВК «Вагнер» в Россию

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Государство должно обладать монополией на вооруженные силы, заявил NEWS.ru член оборонного комитета Госдумы Виктор Соболев. По его словам, это означает, что возвращать в Россию подразделения ЧВК «Вагнер» нет необходимости.

Я считаю, что никаких частных компаний у нас в принципе быть не должно, вооруженные силы — это абсолютная монополия на их создание, развитие и применение. Также не стоит забывать о попытке мятежа участниками ЧВК «Вагнер», те события еще раз подчеркивают мою позицию, — сказал депутат.

Он добавил, что Вооруженные силы России на сегодняшний день прекрасно справляются со своими прямыми задачами, действуя на благо страны.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай утверждал, что после гибели бизнесмена Евгения Пригожина бойцы ЧВК «Вагнер» начали переходить в подразделения добровольческого корпуса или на контрактную службу в ВС РФ. По его словам, явление имеет массовый характер, однако точных цифр парламентарий не привел.

В то же время сейчас нет однозначного понимания, как будет действовать ЧВК без Пригожина. Аналитики The Financial Times полагают, что «вагнеровцы» смогут продолжить деятельность в Африке, так как их услуги стали там практически незаменимыми. Эксперты The Institute for the Study of War, наоборот, говорят о скором исчезновении компании.