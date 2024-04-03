В Госдуме выступили против создания инструмента влияния диаспор на власть Депутат Водолацкий: представительства диаспор могут мешать сложившейся системе

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Виктор Водолацкий

Создавать органы власти, которые должны представлять интересы национальных меньшинств, не имеет смысла, таким мнением с NEWS.ru поделился первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так он отреагировал на инициативу депутатов Владимира Семигина и Ильдара Гильмутдинова, которые внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий создание государственных органов совещательно-консультативного характера в структурах исполнительной власти на основе диаспор.

По словам Водолацкого, у каждого главы республики, региона или края существуют советы по межнациональным отношениям. Туда уходят представители всех национальностей, проживающих на территории того или иного субъекта. Их может быть и 15, и 20, все зависит от конкретной территории. Они работают по всему блоку направлений, связанных с конкретным местом проживания и конкретными ситуациями, которые могут возникать там. Кроме того, существует Совет при президенте по межнациональным отношениям, который вырабатывает предложения для поддержания и реализации задач государственной национальной политики.

Эта вертикаль управления также себя зарекомендовала. Поэтому новые структуры будут либо дублировать их задачи, либо мешать уже сложившейся системе, — заявил Водолацкий.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предположил, что в России существует лобби в лице чиновников и иных лиц, которые зарабатывают на мигрантах. По его мнению, целые отрасли уходят от налогов за счет иностранных работников.

Он также упомянул диаспоры, которые, по его мнению, «подмяли под себя» данную сферу. Кабанов назвал их «легализованными организованными преступными сообществами». Член СПЧ объяснил это тем, что диаспоры зачастую подменяют приезжим государственную власть и прикрывают этническую преступность.