В Госдуме выступили против создания агломерации Екатеринбурга и Тюмени Депутат ГД Арефьев назвал объединение Екатеринбурга и Тюмени неэффективной мерой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединение Тюмени и Екатеринбурга в одну агломерацию не окажет никакого положительного эффекта на экономику, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, все экономические территории должны развиваться безо всяких объединений.

Идею о формировании агломераций предложил еще Дмитрий Медведев, когда был на посту президента РФ. Однако с того времени при создании округов добавился лишь аппарат управления, количество чиновников, но лучше не стало. Были созданы экономические зоны, территории опережающего развития, но улучшений не последовало. Все подобные инициативы — лечение экономики внеэкономическими методами. Есть законы экономики, по которым живут все страны, и если их соблюдать, то и создавать агломерации или что-то подобное не потребуется, — рассказал Арефьев.

Парламентарий отметил, что в России уже есть территории опережающего развития. По его словам, там бизнес получает определенные льготы, хотя эффективность таких мер сомнительна.

Я не понимаю, что это объединение даст. У нас уже есть территории опережающего развития в России. Счетная палата недавно проводила проверку и сказала, что никакой особой эффективности эти экономические зоны не приносят, — добавил Арефьев.

Ранее идею об агломерации озвучил мэр Тюмени Руслан Кухарук на форуме «Города России — 2023», отвечая на вопрос о целесообразности строительства федеральной трассы Москва — Казань — Екатеринбург. По его словам, современные тренды подталкивают к слиянию не только городов, но и целых регионов. При этом он отметил, что говорит не о трудовой миграции, а о «взаимопроникновении». Упомянутая дорога получила название «Восток». Она будет достроена уже в 2024 году.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова Кухарука о том, что Тюмень и Екатеринбург в будущем могут стать частью одной агломерации. Он пояснил, что не слышал ничего об этой идее.