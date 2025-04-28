В Госдуме выступили против поощрения беременных школьниц Депутат Останина выступила против бесплатного обучения беременных школьниц

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Нина Останина

Депутат Госдумы Нина Останина назвала сомнительной идею бесплатного обучения в колледжах для беременных школьниц. Как она отметила в беседе с 360.ru, несовершеннолетним трудно совмещать учебу с воспитанием ребенка.

Я не знаю, о чем думал инициатор этого сомнительного документа. Хорошо, что эта общественная организация не является субъектом законодательной инициативы. Но пока ни одному депутату в голову не пришла подобная идея, — объяснила парламентарий.

Останина отметила, что подобные инициативы направлены против традиционных семейных ценностей. Она напомнила, что дети до 18 лет находятся под государственной защитой, а вступать в брак можно только с 18 (в исключительных случаях с 16).

Ранее в России предложили ввести бесплатное обучение в колледжах для беременных школьниц, не достигших совершеннолетия. Соответствующую инициативу направила в Госдуму председатель правления Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова.