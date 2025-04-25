В Госдуме высмеяли призыв Литвы остановить Россию силой Депутат Чепа назвал глупым президента Литвы после призыва остановить РФ силой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС РФ

Европейские политики, среди которых президент Литвы Гитанас Науседа, — абсолютно глупые люди, не разбирающиеся в современной геополитике, заявил Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на призыв лидера республики остановить Россию силой.

Нечего России реагировать на мнение придурков, — высказался Чепа.

Парламентарий отметил, что литовский лидер остается на обочине истории, но при этом претендует на значимость. По его мнению, ряд европейских стран, включая Украину, Польшу и Литву, активно эксплуатируют русофобскую риторику, однако такая политика лишь ведет их в геополитический тупик.

Гитанас Науседа ранее заявил, что Россию на поле боя нельзя остановить сладкими словами, это можно сделать только силой. Глава республики отметил, что Литва продолжает поддерживать Украину, несмотря ни на что.