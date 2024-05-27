В Госдуме высмеяли получение музыкантами «Би-2» гражданства Молдавии Шолохов: Санду выдачей гражданства «Би-2» демонстрирует преданность Западу

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Президент Молдавии Майя Санду решением выдать гражданство республики участникам российской музыкальной группы «Би-2» демонстрирует преданность Западу, поделился мнением с NEWS.ru первый зампред комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов. Депутат иронично добавил, что культура Молдавии, «безусловно, обогатилась».

Я невероятно рад за культуру Молдавии. Она, безусловно, обогатилась. Совершенно очевидно, что Санду делает все, чтобы продемонстрировать не просто свою лояльность, а глубочайшую преданность западным хозяевам. Ради этого она осуществляет акции, к числу которых и эту можно отнести, — сказал он.

Глава администрации молдавского лидера Адриан Бэлуцел ранее заявил, что Санду предоставила гражданство республики некоторым участникам группы «Би-2». Гражданство также получили члены их семей.

До этого Бэлуцел сообщил, что некоторые участники «Би-2» и члены их семей подали документы на получение гражданства республики. Он уточнил, что документы музыкантов направят президенту Молдавии и будут рассматривать в категории «предоставления гражданства в интересах Республики Молдова». Бэлуцел отметил, что в стране творчество «Би-2» ценится не одним поколением граждан.