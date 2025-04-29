В Госдуме высказались об участии военных КНДР в параде Победы Картаполов назвал правильным участие военных КНДР в параде Победы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Андрей Картаполов

Участие военнослужащих КНДР в параде Победы в Москве было бы правильным, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Так он ответил на соответствующий вопрос на полях форума «Великое наследие — общее будущее», сообщает ТАСС.

Если бы они приняли участие, считаю, что это было бы правильно, — сказал Картаполов.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.

Позже член думского комитета по обороне Андрей Колесник сообщил, что руководство КНДР продолжит направлять военных для участия в специальной военной операции на стороне России в соответствии с договором. По его словам, в Курской области северокорейские солдаты проявили себя с лучшей стороны. Долгое время не участвующая в войнах армия теряет потенциал. Поэтому солдаты КНДР не только «доблестно помогали» России, но и набрались военной выучки и опыта, считает депутат.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что воевавшим в Курской области на стороне России бойцам из КНДР нужно установить мемориал. По его словам, Пхеньян четко следовал всем договоренностям с Москвой.