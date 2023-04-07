В Госдуме высказались об отношениях Сербии и России Депутат ГД Новиков выразил уверенность в сохранении хороших отношений России и Сербии

Фото: President of Russia/via Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич

Россия и Сербия сохранят хорошие и дружеские отношения вне зависимости от того, кто будет находиться у власти в Белграде, считает депутат Госдумы Дмитрий Новиков. В беседе с Lenta.ru парламентарий выразил уверенность, что определяющим фактором останется дружелюбное отношение сербского народа к России.

Если вдруг к власти в Сербии придут антироссийски настроенные люди, даже в этих условиях в глубине сербского народа всегда останутся добрые чувства к России. Это фактор, который на столетия вперед будет определять отношения между нашими странами, — заявил депутат.

По словам Новикова, Россия находится в ситуации, когда не следует портить отношения с другими государствами, которые выражают стране поддержку. Он отметил, что сейчас Москва налаживает отношения с дружественными странами. Парламентарий пояснил, что потеря союзников на данном этапе может стать проблемой.

Депутат уточнил, что сербское общество неоднородно, жители страны придерживаются разных политических взглядов и не одинаково оценивают коммуникацию с Западом. Он пояснил, что политическая и экономическая жизнь европейцев во многом строится на глобальных процессах. При этом связь Сербии и России обосновывается историческими факторами и личным желанием двух государств.

Если размышлять в категории векторов сербской политики и традиционных связей с Россией, понятно, что для того, чтобы реализовывать эти связи, нужны не только добрая воля и опора на общие исторические ценности, но и возможности для коммуникации. Россия и Сербия между тем не имеют общей границы, что создает очевидные трудности, — заключил Новиков.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что сербское руководство старается сохранять нейтралитет государства относительно Запада и России, однако не может дать гарантий, что так будет продолжаться и в будущем. По его словам, государство находится на «европейском пути».

4 апреля в Минобороны Сербии сообщили о планах проведения совместных учений «Платиновый волк — 2023» (Platinum Wolf 2023) со странами НАТО с 16 по 30 июня. В военном ведомстве страны подчеркнули, что страна взяла на себя обязательства по участию в многонациональных операциях.