В Госдуме высказались об опросах по травлям в российских школах Депутат Вассерман: нет необходимости в анонимных опросах по травлям в школах

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Анатолий Вассерман

Нет необходимости в проведении анонимных опросов по травлям в российских школах, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, грамотные педагоги имеют представление об обстановке в их классах.

Я не думаю, что тут нужны специальные анонимные опросы, потому что мало-мальски грамотные педагоги и так знают обстановку в своих классах, — сказал Вассерман.

Он добавил, что подобные опросы могут иметь риски для школьников. Вассерман считает, что школьники могут не точно оценивать обстоятельства, а опросы на тему конфликтов часто являются попыткой сведения личных счетов, может быть даже бессознательно. Депутат предложил в качестве альтернативы использовать существующие средства оценки обстановки в классах.

Ранее депутат Госдумы от партии «Новые люди» Анна Скрозникова заявила, что в России необходимо ввести «индекс дружелюбия» для оценки распространенности буллинга в школах. Она отмечает, что это позволит принять меры для работы с учащимися и предотвращения негативных последствий. Кроме того, депутат предложила проводить анонимные опросы среди учеников о травле и издевательствах, поскольку это является одной из причин, по которой детям не нравится ходить в школу.