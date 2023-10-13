В Госдуме высказались об «исчезновении» футболиста украинского «Шахтера» Депутат Луговой: побег украинского футболиста «Шахтера» — это не сенсация

Фото: Piotr Kucza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Побег украинского футболиста Александра Распутько, играющего за клуб «Шахтер», нельзя назвать сенсацией, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы, замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой. По его словам, с Украины уже уехали по меньшей мере 10 млн человек.

Побег украинского футболиста Александра Распутько с Украины — это не сенсация. Из этой страны сбежали уже по меньшей мере 10 млн граждан. Это больше четверти населения! Они не хотят нести ответственность за свое безумное правительство, не хотят становиться пушечным мясом в интересах заокеанских кураторов наркомана Зеленского, вот и голосуют ногами, — заявил он.

Парламентарий добавил, что в случае президентских выборов на Украине глава государства Владимир Зеленский будет препятствовать голосованию украинских эмигрантов. А в таком случае, уверен Луговой, кресла президента ему не видать.

Ведь персонально он, его идиотские решения и самоуверенность — это главная причина того, что миллионы молодых людей на Украине были вынуждены искать лучшей жизни за границей и вряд ли смогут вернуться домой в обозримом будущем. Зеленский сломал жизнь целому поколению своих земляков. Ему этого не простят, — подчеркнул член ЛДПР.

Депутат также прокомментировал слухи, что пропавший Распутько сбежал в Россию и попросил политического убежища. Луговой не располагает этой информацией, но уверен, что в скором времени большая часть украинцев будет жить за пределами страны.

19-летний футболист «Шахтера» неожиданно пропал после матча юношеской Лиги УЕФА с «Антверпеном» в Бельгии. Распутько должен был вылететь на Украину вместе с командой, но не пришел на рейс. В посольстве РФ в Бельгии заявили, что спортсмен не обращался к дипломатам с просьбой о политическом убежище.