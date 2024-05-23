В Госдуме высказались об идее изъятия у садоводов неосвоенных участков Депутат Разворотнева: у садоводов не будут отбирать необрабатываемые земли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Правительство России не собирается изымать у садоводов неосвоенные земельные участки, рассказала в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Однако она отметила, что будут сформированы критерии ненадлежащего использования земли.

Официально хочу заявить: ни о каком изъятии участков речь не идет. Речь о формировании критериев ненадлежащего использования участков и о тех сроках, в которые участок будет считаться неосвоенным, — объяснила она.

Таким образом она прокомментировала информацию, что в России хотят начать отбирать садовые участки, не используемые должным образом. Разворотнева отметила, что в стране есть определенный парадокс относительно ненадлежащего использования земли. В частности, штрафы за это есть, однако нет четкого определения, что считать нарушением.

Будет одна строчка, критерии разработает правительство. Так что изъятие участков — фейк, — заключила депутат.

Ранее депутат Госдумы Олег Нилов призвал начать штрафовать собственников, которые бросают огромные земельные участки. Он обратил внимание, что такая земля зарастает лесом.