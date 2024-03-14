В Госдуме высказались о железном занавесе между Россией и Прибалтикой Депутат Новиков: железный занавес между РФ и Прибалтикой становится реальностью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появление железного занавеса между Россией и странами Прибалтики становится реальностью, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Комментируя ситуацию для Lenta.ru, парламентарий подчеркнул, что уже сейчас сформированы препятствия для общения между населениями прибалтийских государств, России и Белоруссии.

К сожалению, говорить о том, что железный занавес — это нечто такое, что появится в обозримом будущем, не приходится. Это уже сейчас становится нашей реальностью, — пояснил депутат.

По словам Новикова, не так давно жители соседних государств имели больше возможностей, чтобы поддерживать связь друг с другом. Сейчас же ситуация изменилась: страны Прибалтики ввели большое количество искусственных ограничений, которые оборвали общение. Так, были закрыты некоторые приграничные пункты пропусков, которые раньше можно было легко преодолеть при соблюдении ряда формальностей, уточнил депутат.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила, что прибалтийские страны будут отделены от России и Белоруссии железным занавесом. Вместе с тем глава правительства признала, что к настоящему моменту государству пока не удалось обрести полную независимость от газа и нефти из России.