В Госдуме высказались о запрете на остекление балкона без согласия соседей Депутат Разворотнева напомнила, что балкон является частью общего имущества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как часть общедомового имущества балкон находится в совместной собственности всех владельцев квартир в здании, заявила 360.ru депутат Госдумы Светлана Разворотнева. Она уточнила, что без одобрения соседей проведение работ по остеклению балкона является нарушением.

Запрет на остекление балкона — это не причуда законодательства. В нем есть глубокий практический смысл. Балкон можно так перегрузить, что он просто рухнет, — предупредила Разворотнева.

Она отметила, что остекление балкона считается как минимум перепланировкой и требует обязательного согласования с другими собственниками. Парламентарий добавила, что, в отличие от балкона, лоджия считается частью жилого помещения и законодательно не запрещает ее остекление.

Эксперт ЖКХ Валерий Мамчур ранее напомнил, что самостоятельная перепланировка квартиры грозит взрывами. По его словам, переустройство жилья требует отдельного проекта и согласования, которое можно получить в МФЦ.