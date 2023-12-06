В Госдуме объяснили необходимость закона о запрете телефонов в школах Депутат Лантратова назвала необходимым закон о запрете телефонов в школах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Использование смартфонов детьми в школах — серьезная проблема, за радикальное решение которой высказывались многие педагоги и родители, заявила в разговоре с NEWS.ru соавтор закона о запрете гаджетов на учебе, первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, законодатели долго работали над документом и проводили по этой теме консультации и беседы. По ее мнению, необходимость данной инициативы оправдана.

Я являюсь соавтором данного законопроекта, мы разрабатывали его очень долго. Даже ездили по регионам России, вели приемы педагогического состава и родительского сообщества, общались непосредственно со школьниками и говорили об этой проблеме. Использование смартфонов – проблема очень серьезная, поэтому все выступали за запрет, — сказала она.

Лантратова перечислила три причины, по которым считает этот закон обоснованным. Первой она назвала то, что ребенок из-за игр на телефоне отвлекается от учебного процесса и плохо усваивает школьный материал. Второй — звонки и сообщения в соцсетях, которые также мешают слушать учителей на уроках. А третьей — травлю, с которой сталкиваются ученики и учителя.

При этом в случае угрозы здоровью, конечно, телефоном можно будет пользоваться. Теперь, придя на урок ребенок должен будет положить смартфон в специальный ящик, либо положить в рюкзак. Конкретное решение будет принимать школа вместе с родителями. Таким образом, данный закон стал необходимой нормой, которую все поддерживают, — заключила парламентарий.

Депутаты одобрили закон о запрете использования мобильных телефонов и планшетов школьниками на уроках ранее в среду. Пользоваться гаджетами можно будет исключительно в экстренных случаях. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.