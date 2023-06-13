В Госдуме высказались о восстановлении системы молочных кухонь Депутат ГД Бессараб поддержала идею реставрировать институт молочных кухонь

Фото: Shutterstock

Возрождение молочных кухонь в России необходимо, потому что их продукция является настоящей по сравнению с популярными сухими смесями, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Парламентарий высказала мнение в беседе с Lenta.ru, что для детей нет продукта, который мог бы заменить настоящее молоко.

Молочная кухня — это не всегда удобно в части хранения, но это настоящая продукция, а не сухие смеси. С приходом на российский рынок сухих смесей из других стран было принято считать, что они в чем-то полезнее. Но ничто не может заменить настоящее молоко, — отметила депутат.

По словам Бессараб, сегодня возможность сохранить продукты молочной кухни гораздо выше, чем раньше. Она пояснила, что за продукцией приходилось приезжать заранее, чтобы как можно быстрее довезти ее до дома. Теперь же у родителей появились возможности долгосрочного хранения. Парламентарий напомнила, что раньше также предусматривалась выдача грудного молока, которым женщины могли накормить своих детей.

Сенатор Юлия Лазуткина ранее заявила, что в России детские молочные кухни сохранились не более чем в 20 регионах страны. Она отметила, что в остальных субъектах эту помощь монетизировали. По ее мнению, необходимо возрождать институт молочных кухонь, которые также станут значительной поддержкой местных сельхозпроизводителей.