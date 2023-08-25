В Госдуме высказались о воронежской собаке-барби Депутат Бурматов осудил владельцев собаки, ставшей жертвой тренда

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Собака из Воронежа, которую хозяева покрасили в розовый, — это печальный пример нездоровой моды, заявил NEWS.ru первый замглавы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. По его словам, животному, которое начали сравнивать с Барби, может быть нанесен серьезный вред. В то же время парламентарий признал, что произошедшее не является основанием для возбуждения уголовного дела.

Для заведения уголовного дела причин тут не вижу, однако это может стать еще одним примером нездоровой моды. И после этого большое количество бедолаг так же покрасят их не очень умные хозяева. И есть еще два нехороших аспекта, которые я бы хотел отметить. Во-первых, могут начать красить животных ради коммерческих целей, это уже может попадать под статью. Во-вторых, подобные вещи задают нездоровый тренд, — рассказал Бурматов.

Депутат уверен, что было бы куда полезнее пойти в приют и взять оттуда животное домой. Любителям розового цвета он порекомендовал покраситься самостоятельно хоть с ног до головы, но животное, по его словам, мучить не следует.

Ранее собаку с розовой шерстью заметили на улицах Воронежа. Ее хозяйка часто появляется на публике, и местные жители стали фотографироваться с необычным животным. Однако с ростом популярности псом заинтересовались и правоохранители с зоозащитниками.