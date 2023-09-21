В Госдуме высказались о влиянии польско-украинского кризиса на ход СВО Депутат Журова: польско-украинский кризис может приблизить переговоры по СВО

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Ухудшение отношений между Польшей и Украиной может привести к возобновлению мирных переговоров Москвы и Киева, считает первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с Lenta.ru она напомнила, что причиной возникновения трений между Варшавой и Киевом стал запрет на импорт в Польшу украинского зерна, но в результате начали звучать и политические заявления.

Если Польша после этой ситуации перестанет активно помогать Украине, то это приведет к тому, что мы с Киевом сядем за стол переговоров. Есть же фраза: «Вооруженный конфликт начинают военные, а заканчивают дипломаты», — высказала мнение депутат.

Также, по ее словам, польско-украинский кризис может сподвигнуть и другие страны ЕС поднять вопрос о прекращении поставок оружия и поддержки ВСУ. Как считает парламентарий, в Европе начинают делать выводы из того, что Украине безрезультатно помогает весь Запад, в то время как Россия справляется сама.

Уже вчера ряд американских журналистов и сенаторов начал высказывать: «Столько людей уже погибло, а результата мы не видим». А если не будет помощи, то будут переговоры, — считает Журова.

Ранее политолог Петр Петровский заявил, что простой польский народ не одобряет политику проамериканских властей страны. По словам эксперта, в то время как официальная Варшава пытается угодить Вашингтону, ЕС и НАТО, польские предприятия и фермеры несут убытки.