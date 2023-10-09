В Госдуме высказались о судьбе Украины на фоне войны в Израиле Депутат ГД Швыткин: США перестанут поставлять ВСУ вооружение в прежнем объеме

Фото: МО Украины

США перестанут поставлять ВСУ вооружение в прежнем объеме из-за войны в Израиле, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Комментируя ситуацию НСН, парламентарий подчеркнул, что президент США Джо Байден будет делать вид, что контролирует ситуацию, но в полной мере оказать помощь Украине не сможет. Он отметил, что сейчас обсуждаются поставки авиагруппировки, истребителей и ракет Израилю.

Байден перед выборами будет пытаться показать возможность оказания помощи Украине вне зависимости от событий на Ближнем Востоке. Но ему это не удастся в полной мере. Поставок в прежнем объеме не будет, а США будут пытаться переложить груз финансирования ВСУ на Европу, — пояснил депутат.

По словам Швыткина, события на Ближнем Востоке никак не повлияют на боевые решения ВС РФ в зоне специальной военной операции на Украине. Депутат уточнил, что Россия не будет занимать ни одну из сторон конфликта. Он заявил, что Москва готова быть посредником для урегулирования конфликта и призывает к переговорному процессу между Палестиной и Израилем.

Член Совета Федерации Алексей Пушков ранее заявил, что приоритетность Украины для Запада снизится после атаки Исламского движения сопротивления (ХАМАС) на Израиль. По его словам, Вашингтон начнет работать на два фронта, чтобы справиться с бременем «глобального лидерства».