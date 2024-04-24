В Госдуме высказались о россиянке, привязавшей больную собаку к машине Бурматов осудил россиянку, проехавшую по трассе с привязанной к машине собакой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщине, которая проехала по трассе с привязанной к машине травмированной собакой в Красноярске, не стоило рисковать жизнью животного и других участников движения, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, транспортировать алабая таким образом было абсолютно неправильно.

Эта тема поднимает серьезные вопросы, потому что, безусловно, животное нуждалось в ветеринарной помощи. Но оказывать ее таким образом не стоило. Мало того, что собака сама подверглась еще большему риску, так и безопасность других участников движения была под вопросом. Кто-то ведь мог наехать на животное, сбить его. В принципе транспортировать собаку таким образом абсолютно неправильно, — подчеркнул собеседник.

По словам парламентария, хозяйке следовало довести питомца до ветклиники на приспособленном для этого транспорте, либо вызвать ветеринара на дом. Бурматов не уверен, что ее действия попадут под уголовную статью, так как животное, к счастью, не погибло. Однако «это совершенно точно административное правонарушение и нарушение правил ПДД», здесь нужно сделать акцент на этическую составляющую произошедшего, заключил депутат.

Ранее управление краевого МВД сообщило, что в Красноярске женщина устроила для своего алабая забег по трассе, привязав его к бамперу автомобиля. С жалобой на гражданку в отдел полиции обратилась жительница дома № 27 по улице Вавилова. Она сняла на видео, как женщина сначала тщетно пыталась поместить пса в багажник. В другом видео запечатлено, как собака выбегает следом за иномаркой на трассу и несется следом за ней.