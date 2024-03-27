В Госдуме высказались о российских спортсменах, решивших ехать на Олимпиаду Депутат Свищев: Россия уважает решивших выступать на Олимпиаде спортсменов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия уважает мнение своих спортсменов, которые готовятся посетить Олимпийские игры и выступить в нейтральном статусе, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он подчеркнул, что Международный олимпийский комитет вводит ограничения для российских атлетов.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы российская команда могла полноправно представлять свою страну во всех международных спортивных соревнованиях. Все знают, что МОК вносят всевозможные ограничения для наших спортсменов. При этом есть спортсмены, которых отобрали, и они готовятся посетить Олимпийские игры. Их мнение мы тоже уважаем, — заявил Свищев.

Он отметил, что атлеты долгое время готовились и мечтали посетить соревнования этого уровня. Вместе с тем депутат подчеркнул, что никто не имеет права ограничивать Россию и лишать национальной атрибутики.

Если кто-то хочет выступать в нейтральном статусе, пусть выступает. Но россияне гордятся своей страной, и им не стыдно за нее, — сказал парламентарий.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что российские спортсмены, которые поедут на летние Олимпийские игры в Париж без флага и гимна, будут командой бомжей. По ее словам, выступления в нейтральном статусе унизительны.