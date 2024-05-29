В Госдуме высказались о расследовании ЕСПЧ пыток россиянина на Украине Депутат Толмачев: не стоит обольщаться из-за дела в ЕСПЧ о пытках россиянина

Фото: ГД РФ

Не стоит обольщаться из-за расследования Европейского суда по правам человека по факту пыток россиянина на Украине, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что бывшие партнеры России на Западе еще успеют продемонстрировать свое двоедушие. По словам парламентария, это стало привычным поведением стран Европы.

Обольщаться не стоит. Нет сомнений, что наши бывшие партнеры на Западе еще не раз продемонстрируют свое двоедушие, которое стало привычным за последние годы, — высказался Толмачев.

При этом депутат уточнил, что Запад постепенно начинает избавляться от «украинской слепоты». По его словам, можно только поприветствовать расследование ЕСПЧ и рассчитывать на справедливый исход. Парламентарий также выразил надежду, что когда-нибудь все преступники на Украине и их пособники будут наказаны.

В Европе все больше тех, кто избавляется от «украинской слепоты». Верю, что пройдет время и все неонацисты и их пособники ответят за свои преступления. Но расследование по факту издевательств над нашим воином могу только приветствовать и надеяться на его справедливый итог, — добавил Толмачев.

ЕСПЧ ранее инициировал расследование в отношении Украины в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова. По словам донецкого правозащитника Ирины Вихоревой, инстанция дала время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции, чем сейчас и занимается адвокат.