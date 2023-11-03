В Госдуме высказались о проверках бойцов ММА на экстремизм Депутат Свищев: важно внимательно отнестись к сигналам, связанных с экстремизмом

Спорт, как и любая часть жизни, соответствует положительным и отрицательным явлениям, и важно внимательно относиться к любому сигналу, связанному с экстремизмом, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, если депутаты Госдумы просят проверить бойцов ММА и подпольные молельные дома в Дагестане, это значит, что они «пользуются какой-то информацией».

Если просят проверить, наверное, пользуются какой-то информацией. Есть аспекты в нашей жизни, не имеющие отношения к спорту, где могут проявляться экстремистские проявления. Мы против экстремизма, но важно очень аккуратно относиться к любому сигналу и, конечно же, в спорте. Мы знаем, как наши спортсмены любят свою родину, мечтают снова выступать под флагом и гимном РФ, — сказал Свищев.

Депутат напомнил, что спорт является первой пострадавшей отраслью российской жизни, поскольку еще в 2014 году стали «щемить» российских спортсменов по национальному и государственному признаку. Свищев считает, что в нынешних реалиях спортсменов надо поддерживать.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что никто из бойцов MMA не высказался против погромов в аэропорту Махачкалы, которые прошли 29 октября. По его словам, это повод для того, чтобы к этому «внимательно присмотреться». Также Картаполов призвал проверить молельные дома в республике. По его мнению, если речь идет об их подпольности, то, скорее всего, секты и подпадают под определение иноагента.