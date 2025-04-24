В Госдуме высказались о приговоре генералу Попову Депутат Соболев счел несправедливым пятилетний срок в колонии генералу Попову

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Иван Попов

Приговор бывшему генерал-майору Ивану Попову является несправедливым, считает депутат Госдумы и экс-командующий 58-й армией Виктор Соболев. По его словам, которые приводит Daily Storm, необходимо провести дополнительное расследование. Парламентарий отметил, что главная причина приговора заключается в том, что Попов отказался закупать иностранную технику для сухопутных войск.

Лично я не верю в то, что он это совершил. Я не верю, что боевой генерал мог что-то там украсть, какие-то металлоконструкции. Считаю, что нужно провести серьезное расследование и разобраться, — подчеркнул депутат.

Соболев добавил, что не верит в наличие у Попова корыстных целей. Парламентарий привел в пример генерал-полковника Владимира Чиркина, которого также осудили на пять лет по обвинению в получении взятки. Однако после доказательства неверности обвинений его восстановили в армии и вернули звания с наградами.

Ранее Попова признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Бывший генерал-майор получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима по решению Тамбовского гарнизонного военного суда. Попов также лишился воинского звания, и ему был назначен крупный штраф.