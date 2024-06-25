В Госдуме высказались о повышении пенсий после индексации Депутат Нилов: вопрос индексации пенсии является сугубо индивидуальным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с NEWS.ru заявил, что вопрос индексации пенсии является сугубо индивидуальным и зависит от размера выплат. По словам парламентария, лично он скептически относится к «средним величинам».

Здесь речь идет о средней прибавке, средней индексации. Вопрос индексации пенсии индивидуальный и зависит от размера пенсии у пенсионера. К средним величинам я отношусь скептически, — пояснил депутат.

Как уточнил Нилов, некоторые пенсионеры получают выплаты ниже прожиточного минимума и им до него доплачивают. Тем временем, подчеркнул он, другие пожилые граждане, наоборот, получают приличную пенсию. По его словам, факт индексации работающим пенсионерам в любом случае не так плох.

У нас есть пенсионеры, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума и им до прожиточного минимума доплачивают, а есть те, кто получает приличную пенсию с учетом различных надбавок или даже большую страховую пенсию, исходя из количества баллов. То, что будет проводиться индексация работающим пенсионерам, это в любом случае лучше, чем если бы ее не было, а средние цифры — это статистика, — заключил Нилов.

Законопроект, возобновляющий индексацию пенсий работающим пенсионерам, ранее был принят в первом чтении в ходе пленарного заседания Государственной думы. Выплаты начнут индексировать со следующего года.