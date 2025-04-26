В Госдуме высказались о полном освобождении Курской области от ВСУ Депутат Чепа: в Курской области могут остаться украинские диверсанты

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Курская область

После полного освобождение Курской области от ВСУ в регионе могут остаться украинские диверсанты, допустил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он добавил, что глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов выполнил обещание, данное президенту РФ Владимиру Путину в августе 2024 года, — освободить Курскую область.

Учитывая, что шло вытеснение, а не расчленение группировки, окружение, шло системное давление и вытеснение их к границам России, думаю, что диверсанты в любом случае могут быть, мы это можем наблюдать и в других областях, попытки проникновения существуют. Герасимов выполнил свое обещание, данное Владимиру Путину в августе 2024 года, — добавил Чепа.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена. Украинские войска были выбиты из приграничного региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления армии России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщал, что украинские войска лишились возможности логистики в Горнале Курской области. Однако, несмотря на это, противник не оставлял попыток удержать данный участок из последних сил.