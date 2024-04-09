В Госдуме высказались о планах по мобилизации в мае Картаполов: мобилизации в мае не будет ни при каких условиях

Мобилизации в мае не будет ни при каких условиях, заявил в интервью RTVI глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов. По его словам, сегодняшняя система комплектования в вооруженных силах обеспечивает выполнение всех задач.

Мобилизация — это пройденный этап. Сегодняшняя система комплектования вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках СВО, — сказал депутат.

Ранее комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил в разговоре с NEWS.ru, что в России не планируется проводить новую мобилизацию. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в июне 2024 года в РФ планируется призвать 300 тысяч человек.

Ранее в Сети начала распространяться фотография «приказа» главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о мобилизации 300 тысяч граждан после выборов президента. В документе утверждалось, что 25 марта якобы будет объявлен призыв граждан на военную службу. Позднее председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов назвал «приказ» фейком. По словам парламентария, это «проделки оппонентов», которые вбрасывают через интернет поддельный документ.

Полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец считает, что власти России могут объявить новую волну мобилизации, если страны НАТО решат ввести регулярные войска на территорию Украины. Также, по его словам, Москва может применить ядерное оружие при угрозе существованию российского государства.