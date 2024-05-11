В Госдуме высказались о «новичках» в правительстве Мишустина Говырин: для Старовойта и Дегтярева транспорт и спорт не станут чем-то новым

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Роман Старовойт

«Новички», которых премьер-министр России Михаил Мишустин предложил в новый состав кабинета министров, достойно показали себя в работе с народом и доказали профессионализм, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Он обратил внимание, что глава Курской области Роман Старовойт уже работал в Министерстве транспорта, а Михаил Дегтярев несколько лет возглавлял комитет Госдумы по физической культуре и спорту.

Например, глава Курской области Роман Старовойт уже работал в Министерстве транспорта, занимал пост замминистра, возглавлял Росавтодор, добился немалых успехов в данной сфере на посту руководителя Курской области. Дегтярев много лет возглавлял комитет Госдумы по физической культуре и спорту, — отметил Говырин.

Депутат назвал людей, представленных в новом составе правительства России, настоящими государственниками-патриотами. Говырин также высказался о Максиме Решетникове. По его словам, глава Минэкономразвития, как и другие министры, многое сделал для страны в условиях санкций.

Эти люди очень многое сделали в условиях санкций, вытащили страну, это люди, которые работают круглосуточно. Они никогда не обещают невозможного, всегда очень конструктивно работают, — заключил Говырин.

Ранее Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров. Так, он предложил оставить Максима Решетникова на должности главы Минэкономразвития, главу Курской области Романа Старовойта назначить на пост министра транспорта, а Михаила Дегтярева — на должность министра спорта.