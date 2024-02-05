В Госдуме высказались о найденной в Грузии украинской взрывчатке Депутат Журавлев назвал борьбу с украинским террором главной задачей России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предотвратить террористическую угрозу со стороны Украины — это главная задача российских ведомств и министерств, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал новость о том, что в Грузии задержали груз взрывчатки, направлявшийся с Украины в РФ для организации терактов.

Если помните, именно таким же образом, через Грузию, была доставлена взрывчатка, которая потом сработала в фуре, проезжавшей по Крымскому мосту. Хорошо, что сейчас этот опасный груз остановили грузинские спецслужбы, которые, очевидно, каким-то образом взаимодействуют с нашими. В целом еще тогда нужно было активизировать деятельность и российской разведки, и пограничников. Это и сейчас еще не поздно сделать. Уверен, что киевский режим, чем ближе его агония, тем больше будет переходить на чисто террористические методы, — рассказал Журавлев.

Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что граждане Грузии на Украине неоднократно были замечены в антироссийской деятельности. По его мнению, правоохранительным органам Грузии следует обратить на это внимание, учитывая перехват грузовика со взрывчаткой.

Как сообщалось до этого, грузинские силовики задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж. В Тбилиси не исключили, что организаторы перевозки могли планировать террористические акты как в России, так и в самой Грузии. Предполагается, что за провозом взрывчатки стоял депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Шарашидзе.