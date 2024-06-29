В Госдуме высказались о компенсациях иностранным бойцам СВО Депутат Журова: компенсации иностранным бойцам СВО должны быть системными

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Правительству России необходимо решать вопрос компенсаций иностранцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, системно и на высшем уровне, заявила Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала на заявление властей Шри-Ланки, потребовавших от РФ выплаты за погибших и пострадавших в конфликте соотечественников.

В индивидуальном порядке это не разберешь. Тут нужно системно всем, а не только гражданам Шри-Ланки, потому что, как я понимаю, добровольцы есть не только из Шри-Ланки, — считает Журова.

По мнению депутата, компенсировать ранения и смерть добровольцев из какой-то одной страны было бы неправильно. Она подчеркнула, что решение о выплатах иностранцам должно быть принято президентом и министром обороны России.

Ранее СМИ сообщали, что Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших и пострадавших в ходе СВО соотечественников. Утверждалось, что министр иностранных дел страны Тарака Баласурия обсудил этот вопрос на встрече с замминистра МИД РФ Андреем Руденко и замминистра обороны РФ Александром Фоминым. Речь шла о семьях 17 погибших и раненых граждан Шри-Ланки.