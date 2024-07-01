В Госдуме высказались о гуляющих с оружием детях в Подмосковье Депутат Толмачев: гулявшим с оружием подмосковным детям пора в «Юнармию»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подмосковным детям, гулявшим с оружием, пора в «Юнармию», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, первый вопрос после просмотра видео — в курсе ли родители насчет оружия, и если да, то считают ли они нормальным такое поведение детей.

Возможно, нужны не только моральные, но и реальные санкции. Сколько случаев, когда подобные «игрушки» приводят к трагедиям. Культура хранения и обращения с оружием — то, чем должна заниматься и школа. Но это задача семьи в первую очередь, — считает Толмачев.

Он добавил: если так нравится оружие — добро пожаловать в ряды «Юнармии», при условии, что «парни с видео подойдут под критерии организации».

Там научат и правильному, безопасному обращению с оружием — а на видео мы наблюдаем одну из грубейших ошибок, направление ствола на другого человека, — и, главное, объяснят, что просто так им размахивать недопустимо, — заключил депутат.

Ранее психолог Ольга Латынцева назвала катастрофической ситуацию, при которой детям на празднике в Биробиджане раздали оружие, бронежилеты и каски. По ее словам, это может пагубно сказаться на детской неустойчивой психике. Эксперт пояснила, что ребенок, который однажды уже покрасовался с оружием, может увидеть его в другом месте и без присмотра. Вероятность того, что он попадет в опасную ситуацию, увеличивается.