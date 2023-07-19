В Госдуме выразили надежду, что Киргизия не испугается санкций США Депутат Калашников предположил, что угрозы американских санкций не испугают Киргизию

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Намерения США ввести в ближайшее время санкции против Киргизии не смогут повлиять на товарищеские отношения Бишкека с Москвой, заявил в беседе с НСН руководитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Он подчеркнул, что страны-члены Евразийского экономического союза, куда входит в том числе и Киргизия, испытывают постоянное давление со стороны Вашингтона

Ранее американское издание The Washington Post сообщило, что США уже на этой неделе готовятся ввести санкции против Киргизии из-за сотрудничества с Россией. Калашников рассказал, что Вашингтон проводит политику запугивания по всему миру.

Только что министр финансов США Джанет Йеллен прилетела во Вьетнам после посещения Китая, Индии и некоторых других государств. Естественно, она грозит введением санкций. Не думаю, что киргизы робкого десятка и не понимают, в каком обществе мы живем. Вряд ли у Киргизии особенные отношения с США. Бишкек по-товарищески ведет себя по отношению к России, — отметил депутат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию и Киргизию объединяет участие в продвинутых интеграционных процессах, которые приносят пользу Бишкеку. В Кремле считают, что это говорит об отсутствии рисков для торгово-экономических отношений двух стран из-за возможных санкций США.